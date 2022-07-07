التقرير اليومي لشهر تموز.. وزير الداخلية يوجه بإلغاء العقوبات الانضباطية كافة بمناسبة العيد

2022/07/07 | 15:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الاربعاء 7 تموز 2022 وزير الداخلية يوجه بإلغاء العقوبات الانضباطية كافة بمناسبة العيد...

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وزير الداخلية يوجه بإلغاء العقوبات الانضباطية كافة بمناسبة العيد أولاً على المسلة.

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