بينها العراق..20 دولة الاكثر تضررا من ارتفاع اسعار المواد الغذائية

2022/07/07 | 15:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لوكالة الاسوشيتد برس ، الخميس، انه ووفقا لدراسة برنامج الامم المتحدة الانمائي فان 71 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الفقر نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والتي ارتفعت في الأسابيع التي اعقبت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً […]

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