نائب مستقل: حجم المستقلين لا يؤهلهم لحل البرلمان

2022/07/07 | 15:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد النائب المستقل، رائد حمدان المالكي، الخميس، أن حجم المستقلين داخل مجلس النواب لا...

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