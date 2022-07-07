2022/07/07 | 15:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الاربعاء 7 تموز 2022 الدفاع المدني ينقذ رجل مسن محصور داخل عجلته في...

ظهرت المقالة التقرير اليومي لشهر تموز..



الدفاع المدني ينقذ رجل مسن محصور داخل عجلته في كربلاء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقرير اليومي لشهر تموز.. الدفاع المدني ينقذ رجل مسن محصور داخل عجلته في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقرير اليومي لشهر تموز.. الدفاع المدني ينقذ رجل مسن محصور داخل عجلته في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).