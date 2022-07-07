ديالى تسجل ثاني حالة غرق لشاب خلال ساعات والسابعة في 2022

2022/07/07 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بتسجل ثاني حالة غرق لشاب خلال ساعات والسابعة في 2022 في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى سجلت ثاني حالة غرق خلال ساعات بعد غرق شاب في نهر مهروت قرب قضاء المقدادية"، مبيناً أن "الحالة الاولى لشاب ايضا في نهر ديالى قرب المهافيف".

هذا وافاد مراسل (بغداد اليوم)، في وقت سابق من اليوم الخميس، بانتشال جثة شاب من نهر ديالى.

وقال المراسل، إن "الشرطة النهرية، انتشلت جثة شاب غرق في نهر ديالى قرب قرية المهافيف 75كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف ان "هذه الحادثة هي السادسة من نوعها خلال العام الحالي".

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