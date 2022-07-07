استقالة بوريس جونسون.. أول تعليق لوزيرة خارجية بريطانيا: اتخذ القرار الصائب

2022/07/07 | 15:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، الخميس، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قام بالتصرف الصحيح بإعلانه الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين.

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