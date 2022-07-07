2022/07/07 | 16:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EuTgGQnFjFs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كسوة الكعبة المشرفة | عمال مهرة يعملون لمدة 10 أشهر لتطريز أغلى ثوب في العالم بخيوط من ذهب| ريبورتاج) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كسوة الكعبة المشرفة | عمال مهرة يعملون لمدة 10 أشهر لتطريز أغلى ثوب في العالم بخيوط من ذهب| ريبورتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).