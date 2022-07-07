التجارة: مادة الحنطة مؤمّنة حتى نهاية العام الحالي

2022/07/07 | 16:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن الموسم التسويقي أمّن مادة الحنطة حتى نهاية العام الحالي.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية انتهى، لكنه مستمراً في اقليم كردستان ونينوى وكركوك فقط”.

واضاف أن “هذا الموسم قدّم خدمة كبيرة واستثنائية بمعدل انتاج وصل الى مليونين و60 الف طن بعد أن كان المتوقع مليون طن”، مؤكداً انه “سيساعد بتأمين مادة الحنطة الى نهاية العام”.

وأشار الى أن “ما يردنا من خلال التعاقدات المقبلة سيكون خزيناً ستراتيجياَ للاشهر الأولى من العام المقبل”.

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