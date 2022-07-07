تغريدة ساخرة بالفارسية للسفير البريطاني بعد إعلان طهران اعتقال المسؤول الثاني في السفارة

2022/07/07 | 16:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير المملكة المتحدة في طهران، الخميس، إن الدبلوماسي البريطاني الذي أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي توقيفه الأربعاء، كان قد غادر إيران في ديسمبر 2021.

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