ضبط منصة لإطلاق الصواريخ بعملية أمنية غرب الانبار

2022/07/07 | 16:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني، الخميس، بالاستيلاء على منصة لإطلاق الصواريخ واسلحة متنوعة بعملية اقتحام موقع ارتكاز سابق لعناصر داعش غرب الانبار.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قوة أمنية من مفارز شعبة الاستخبارات وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت عملية اقتحام موقع ارتكاز سابق لعناصر داعش الاجرامي ابان سيطرته على قضاء الرطبة غربي […]

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