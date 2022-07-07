الاتحاد الأوروبي: لن نسمح بالدعاية السياسية الروسية في “G20”

2022/07/07 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية الأوروبي نبيلة مصرالي، إن “الاتحاد الأوروبي لن يدع روسيا تسخدم اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين في بالي من أجل الدعاية السياسية”.

وقالت مصرالي في مؤتمر صحفي ببروكسل إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بنجاح الاجتماع، ولن يسمح ” لروسيا باستخدم مجموعة العشرين كمنصة للدعاية لها”.

وأضافت” مشاركة روسيا رفيعة المستوى في اجتماع مجموعة العشرين ربما تمثل تهديدا لمصداقية المجموعة وكفاءتها وملاءمتها.

وأوضحت أن مصرالي أن غزو الرئيس الروسي فلادمير بوتين لأوكرانيا “يستبعد سريان الأمور كالمعتاد” ولكن المفوضية لم ترد إصابة مجموعة العشرين بالشلل نتيجة أي مقاطعة.

وقالت إن “المفوضية لا تفوت الاجتماع، حيث أن منتدى مجموعة العشرين مهم للغاية بحيث ينبغي عدم المخاطرة بإصابته بالشلل بسبب حدوث مقاطعة”.

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