السفير الجزائري بالعراق يكتب في الذكرى الستين لإستقلال بلاده : ذاكرة شعب ومبادئ راسخة من رسالة الشهداء

2022/07/07 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:بلقاسم محمودي

أحتفلت الجزائر بالأمس بالذكرى الستين

لإسترجاع السيادة الوطنية وهي تعيش

مرحلة جديدة تطبعها إصلاحات هامة في

المجالات السياسية و الإقتصادية و

الإجتماعية داخليا و تسعى خارجيا

للتعام

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