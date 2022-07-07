دراسة علمية بحثية ..اختيار السيد السيستاني الشخصية القيادية الأولى في العالم

2022/07/07 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد في العتبة الحسينية المقدسة

الاجتماع التشاوري الأول حول المشروع

الدراسي البحثي الذي تتبناه اكاديمية

الوارث للتنمية البشرية والدراسات

الاستراتيجية، حول أثر القيادة الصالحة

في نهضة الأمم وتقدمها والذ

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