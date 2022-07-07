2022/07/07 | 16:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت وسائل الإعلام البريطانية، الخميس 7 تموز 2022، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيقدم...

ظهرت المقالة أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بريطانيا جونسون أولاً على المسلة.

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