2022/07/07 | 16:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عدنان أبوزيد علامات نتائج الامتحانات تحدد مصير جيل بأكمله، واستسهال منحها باعتباطية، لا يخضع...

ظهرت المقالة العلامات الكاملة في المدارس العراقية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلامات الكاملة في المدارس العراقية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلامات الكاملة في المدارس العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).