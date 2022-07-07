التجارة تصف كميات حنطة تكفي لـ4 أشهر بأنها ستكفي حتى نهاية العام

2022/07/07 | 16:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أصدرت وزارة التجارة اليوم الخميس تصريحًا غريبًا حول كميات الحنطة المسوقة حتى الان والتي لاتكفي سوى لـ أشهر فقط، معتبرة انها ستكفي لنهاية العام الذي تبقى 6 أشهر على انتهائه.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون إن “الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية انتهى، لكنه مستمر في اقليم كردستان ونينوى وكركوك فقط”.

واضاف ان “هذا الموسم قدم خدمة كبيرة واستثنائية بمعدل انتاج وصل الى مليونين و60 الف طن بعد ان كان المتوقع مليون طن”، مشيراً الى انه “سيساعد بتأمين مادة الحنطة الى نهاية العام”.

وأكد، أن “ما يردنا من خلال التعاقدات المقبلة سيكون خزيناً ستراتيجياَ للاشهر الاولى من العام المقبل”.

وتكفي المليوني طن لـ4 اشهر ونصف فقط وبواقع 450 الف طن شهريًا، فيما تبقى على نهاية العام 6 أشهر في حال احتساب ان استهلاك الحنطة المسوقة سيبدأ من شهر تموز الجاري، اما في الحقيقة فأن بدء استهلاكه يجب ان يكون قد بدأ فعليًا من نيسان الماضي حيث انطلاق موسم التسويق وانتهاء جميع الخزين الستراتيجي من الحنطة لدى مخازن وزارة التجارة.

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