2022/07/07 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..قرر اتحاد الجامعات العربية، اختيار رئيس جامعة البيان أ.د حيدر طالب الامارة عضواً في مجلس ادارة مجلس المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية التابع لاتحاد الجامعات العربية ، للأعوام من ٢٠٢٢ – ٢٠٢٥.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختيار رئيس جامعة البيان عضواً في ادارة مجلس المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية المركز الخبري الوطني.

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