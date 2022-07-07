التجارة: الموسم التسويقي سيساعد بتأمين الحنطة إلى نهاية العام

2022/07/07 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الخميس، أن الموسم التسويقي أمّن مادة الحنطة حتى نهاية العام الحالي.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون، إن "الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية انتهى، لكنه مستمر في اقليم كردستان ونينوى وكركوك فقط".

واضاف ان "هذا الموسم قدم خدمة كبيرة واستثنائية بمعدل انتاج وصل الى مليونين و60 الف طن بعد ان كان المتوقع مليون طن"، مشيراً الى انه "سيساعد بتأمين مادة الحنطة الى نهاية العام".

وأكد حنون في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "ما يردنا من خلال التعاقدات المقبلة سيكون خزيناً استراتيجياَ للأشهر الاولى من العام المقبل".

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