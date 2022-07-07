الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلفة (3 أضعاف الراتب) للموظفين والمنتسبين

2022/07/07 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرشيد عن إطلاق وجبة جديدة من سلفة "كردت كارد" 3 أضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف، أن "المبلغ المذكور يمكن أن يحصل عليه من يزيد راتبه على مليون دينار عراقي لمنتسبي القوات الامنية و750 ألف دينار الموظفين"، مبيناً أن "التقديم يتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد".

وأضاف، أن "بإمكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كردت كارد والحصول على 3 أضعاف الراتب يبقى مدور تحت اليد".

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