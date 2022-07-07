الصحة تسجل 4774 إصابة جديدة بكورونا

2022/07/07 | 16:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

سجلت وزارة الصحة 4774 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الخميس 7 تموز 2022.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 4 حالات وفاة اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 1570 حالة".

وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 15171".

وسجل العراق أمس 4819 إصابة بكورونا.

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