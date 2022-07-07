الفتح: الكاظمي أفقد العراق سيادته

2022/07/07 | 16:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعتبر النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي ، الخميس، صمت رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفي الكاظمي على الاعتداءات التركية أفقدت العراق سيادته، فيما شدد على ضرورة محاسبة الكاظمي نتيجة غياب موقفه من تجاوزات انقرة المستمرة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الصالحي في حديث لـ / المعلومة/ إن […]

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