2022/07/07 | 16:15 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..
أعتبر النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي ، الخميس، صمت رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفي الكاظمي على الاعتداءات التركية أفقدت العراق سيادته، فيما شدد على ضرورة محاسبة الكاظمي نتيجة غياب موقفه من تجاوزات انقرة المستمرة.
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خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال الصالحي في حديث لـ / المعلومة/ إن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الكاظمي أفقد العراق سيادته) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعتبر النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي ، الخميس، صمت رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفي الكاظمي على الاعتداءات التركية أفقدت العراق سيادته، فيما شدد على ضرورة محاسبة الكاظمي نتيجة غياب موقفه من تجاوزات انقرة المستمرة.
تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..
خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال الصالحي في حديث لـ / المعلومة/ إن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الكاظمي أفقد العراق سيادته) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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