مدينة صينية تعلن الإغلاق الجزئي نتيجة تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون الفرعي الجديد

2022/07/07 | 16:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة شيان الواقعة شمال غرب الصين، الأربعاء، عن إغلاق جزئي بعدما سُجّل لديها أول حالات تفشي للمتحور الجديد المتفرّع من "أوميكرون" السريع الانتشار، والمسيطر على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حاليًا.

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