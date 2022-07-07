2022/07/07 | 16:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مختبراتها سجلت 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1570 شخصا للشفاء، مع تسجيل 4 حالات وفاة”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 15171”.

ظهرت المقالة العراق يسجل انخفاضًا طفيفًا في إصابات كورونا وارتفاع الوفيات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل انخفاضًا طفيفًا في إصابات كورونا وارتفاع الوفيات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل انخفاضًا طفيفًا في إصابات كورونا وارتفاع الوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).