انفجار يدمر النصب

2022/07/07 | 16:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأميركية، الخميس، تدمير نصب تاريخي بانفجار في ولاية جورجيا.

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