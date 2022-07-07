الحجّاج العراقيون يعبّرون عن ارتياحهم لقرار رئيس بعثة الحج الشيخ سامي المسعودي

2022/07/07 | 16:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

عبّر حجاج عراقيون في مكة المكرمة عن ارتياحهم لقرار رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي بتكفّل دفع مبالغ الهدي عن جميع حجاج العراق وبواقع (700) ريال سعودي عن كل حاج وحاجّة.

وأكدوا في رسالة تلقت وكالة خبر برس (واخ) نسخة منها، اليوم الخميس، أن قرار بعثة الحج العراقية أسهم بالتخفيف عن الأعباء المالية للحجاج العراقيين، ولقي ارتياحاً من ضيوف الرحمن، معبرين عن شكرهم لبعثة الحج العراقية وملاكاتها كافة، لدورها المتميز في تقديم افضل الخدمات للحجاج العراقيين.

واضافوا ان بعثة الحج العراقية نجحت في تأمين سكن للحجاج يليق بمكانة بلدهم، وتقديم وجبات طعام نالت رضا الحجاج، إضافة الى تقديم الأمور اللوجستية الأخرى من نقل وخدمات صحية وارشاد ديني وتوفير المستلزمات الأساسية للحاج في عرفة ومنى، بما يسهم بتسهيل أداء مناسكه في المشاعر المقدسة، الأمر الذي عبّر فيه الحجاج عن ارتياحم لمستوى الخدمات التي قدمت لهم وخاصة الطعام والسكن والنقل والخدمات الأخرى.

ويتوجه الحجاج العراقيون الى عرفة مساء اليوم الخميس للوقوف بها نهار غد الجمعة، وفي المساء يتوجّهون الى مزدلفة ويحققون المبيت فيها، وعند شروق الشمس من صباح أول أيام العيد يتوجّهون الى منى، لرمي الجمرات تتعبها أداء بقية المناسك المطلوبة.

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