ارتفاع بالوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا

2022/07/07 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، ان “المختبرات الصحية سجلت 4774 إصابة جديدة بكورونا فيما تماثلت 1570 حالة للشفاء”.

وأضافت، انه “تم تسجيل اربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تلقى 15171 شخصا للقاح”.

يذكر ان العراق سجل يوم امس حالتي وفاة، مع 4819 إصابة بكورونا.

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