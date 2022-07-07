2022/07/07 | 16:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف القيادي في حراك الجيل الجديد، همداد أحمد، الخميس 07/07/2022، عن السبب الرئيسي لعدم...

ظهرت المقالة الفساد المالي ووجود آلاف الفضائيين يمنع حكومة كردستان من تطبيق الماستر كارد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفساد المالي ووجود آلاف الفضائيين يمنع حكومة كردستان من تطبيق الماستر كارد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفساد المالي ووجود آلاف الفضائيين يمنع حكومة كردستان من تطبيق الماستر كارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).