إطلاق منحة

2022/07/07 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف "الرشيد" الحكومي، اليوم

الخميس، عن اطلاق وجبة جديدة من منحة

"كردت كارد" أو "ثلاثة اضعاف الراتب"

للموظفين ومنتسبي القوات الامنية.

وقال المكتب الاعلامي في بيان، تلقته

وكالة نون الخبرية، إن ا

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