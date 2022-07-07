الحبانية تعلن جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى

2022/07/07 | 16:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليميأعلنت مدينة الحبانية السياحية، اليوم الخميس، جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.وقال مدير الإعلام والعلاقات في المدينة السياحية، يوسف جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جميع الكوادر الفنية والهندسية والإدارية باشرت بتجهيز الدور السكنية وصيانتها مع توفير جميع المتطلبات التي يحتاجها السائح".وأضاف جهاد، أن "الكوادر الزراعية أيضاً بذلت جهوداً للاهتمام بالمسطحات الخضراء والحدائق وإظهارها بشكل جميل ولائق".وتابع، أنه "تمت تهيئة ونصب مظلات تقي المواطنين من حرارة الشمس، إضافة الى تأهيل بعض المطاعم والأسواق".

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