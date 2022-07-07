كورونا العراق.. رقم قياسي جديد بتسجيل اعلى نسبة اصابة منذ دخول الجائحة

2022/07/07 | 16:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجل العراق ارتفاعا جديدا بنسبة اصابات كورونا بلغت 35%، وهو رقم قياسي لم يسجله العراق منذ دخول كورونا الى العراق.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 4774 اصابة باجراء 13408 فحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 35%.

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