بدون وفيات.. الصحة تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا..

2022/07/07 | 16:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، ان “المختبرات الصحية سجلت 4774 إصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما تماثلت 1570 حالة للشفاء”.

وأضافت، انه “تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تلقى 15171 شخصاً للقاح”.

يذكر أن العراق سجل يوم أمس حالتي وفاة، مع 4819 إصابة بكورونا.

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