نادي الكهرباء يجدد عقود الكادر التدريبي للفريق الكروي

2022/07/07 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الكهرباء، تجديد تعاقده مع الكادر التدريبي للفريق قبل خوض نهائي كأس العراق.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “إدارة نادي الكهرباء الرياضي، جددت عقد مدرب فريقها الكروي لؤي صلاح”.وأضاف أن “النادي جدد أيضاً عقد الكادر التدريبي المساعد المؤلف من أسامة علي مدرباً مساعداً وجليل زيدان مدرباً لحراس المرمى […]

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