برنت يتماسك فوق 100 دولار

2022/07/07 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد خسائر كبيرة في الجلستين السابقتين مع عودة تركيز المستثمرين على قلة الإمدادات مع استمرار مخاوف الركود العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً، أي 0.6% إلى 101.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:21 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، أي 0.7%، إلى 99.18 دولار للبرميل.

وكانت المعاملات متقلبة بعد هبوط الأسعار في وقت ما من الجلسة بحوالي دولارين، ثم عاودت الزيارة وصعدت بنحو دولار واحد.

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