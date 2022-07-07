بالجدول..توقعات بارتفاع الأمواج في “بحر العراق” ليومي الجمعة والسبت

2022/07/07 | 16:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الخميس، النشرة الجوية والبحرية المتوقعة في “بحر العراق”، ليومي الجمعة والسبت المقبلين.

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