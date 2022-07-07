2022/07/07 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aiDp1SKIK3o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا لم "يقعد" مقتدى الصدر لـ الإطار التنسيقي "عالدرب قعود"؟!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا لم "يقعد" مقتدى الصدر لـ الإطار التنسيقي "عالدرب قعود"؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).