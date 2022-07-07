2022/07/07 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الخميس، تداول أكثر من (4) مليار سهم خلال الاسبوع الحالي.وذكر السوق في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 مليارات دينار قيمة تداولات الأسهم العراقية في الأسبوع الأول من تموز المركز الخبري الوطني.

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