الاتحاد العربي يستعين بحكم عراقي لقيادة مباريات في كأس الشباب

2022/07/07 | 16:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استعان الاتحاد العربي بكرة القدم، بحكم عراقي لقيادة المباريات في كأس الشباب.وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “الاتحاد العربيّ لكرةِ القدم، سمى الحكمَ العراقيّ (يوسف سعيد) لقيادةِ مباريات كأس العرب تحت 20 عاماً”.يذكر ان البطولة ستقام في مدينةِ أبها في السعوديّة للفترة من 20 تموز ولغاية 6 آب.يذكر أن سعيد […]

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