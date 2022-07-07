أربعة أرقام قياسية يسعى محمد صلاح لكسرها مع نادي ليفربول.. ما هي؟

2022/07/07 | 16:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى النجم المصري محمد صلاح لتحقّيق 4 أرقام قياسية مع نادي ليفربول الإنجليزي، عقب تجديد عقده مع "الريدز"، الّذين انضمّ إليهم عام 2017

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