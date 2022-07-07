2022/07/07 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، نوعا جديدا من الإجازات مخصص لمواطنيها الذي يعملون في وظائف حكومية، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات.. إجازة مدفوعة للمواطنين لإنشاء مشاريع خاصة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات.. إجازة مدفوعة للمواطنين لإنشاء مشاريع خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).