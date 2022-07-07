2022/07/07 | 17:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، الخميس 7 تموز 2022 بأن إدارة نادي مانشستر يونايتد...

ظهرت المقالة مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام رونالدو أولاً على المسلة.

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