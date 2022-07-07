2022/07/07 | 17:05 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الخميس 07/07/2022 إن الولايات المتحدة هي...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: الولايات المتحدة أكبر تهديد للسلام العالمي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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