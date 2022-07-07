الصين: الولايات المتحدة أكبر تهديد للسلام العالمي

2022/07/07 | 17:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الخميس 07/07/2022 إن الولايات المتحدة هي...

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