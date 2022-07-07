2022/07/07 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الخميس، بأن الاستخبارات ألقت القبض

على شبكتين لتهريب الآثار وضبط قطع

اثرية قيمة في محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن مفارز الاستخبارات

وا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. الإطاحة بشبكتين لتهريب الآثار وضبط قطع أثرية قيمة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل.. الإطاحة بشبكتين لتهريب الآثار وضبط قطع أثرية قيمة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).