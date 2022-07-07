الحلبوسي والخزعلي يؤكدان على ضرورة التعاون المشترك وإرسال رسائل طمأنة لكل الفرقاء السياسيين

2022/07/07 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.

وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الحلبوسي التقى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ، حيث جرى خلال اللقاء التباحث بأهم الأحداث السياسية التي تجري في البلاد وبحث المعوقات التي تواجه العملية السياسية العراقية وطرق حلها بما ينجسم مع طبيعة المرحلة الحساسة”.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على “ضرورة التعاون المشترك بين كل الأطراف والمكونات وإرسال رسائل طمأنة لكل الفرقاء السياسيين الغاية منها النهوض بالواقع السياسي وعدم الإنجرار وراء الدعوات والافكار التي تعرقل المضي بتشكيل حكومة وطنية رصينة ومتماسكة”.

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