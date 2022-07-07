بحث 3 ملفات.. لقاء يجمع طالباني وصالح والكاظمي (صور)

2022/07/07 | 19:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث دور الحكومة في تحسين معيشة المواطنين.

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