عاجل | هل توجد عواصف جديدة؟.. تفاصيل طقس العراق خلال الأيام المقبلة

2022/07/07 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية، الخميس، تقريراً مفصّلا لطقس العراق للأيام الأربعة القادمة.

وبحسب تقرير الهيئة، الذي تلقته (بغداد اليوم)، فأن "الطقس سيكون صحواً في مناطق، ومغبرا في مناطق أخرى، بينما تسجل درجات الحرارة استقراراً في معدلاتها المعتادة خلال الأيام المقبلة".

ادناه تفاصيل الطقس للايام القادمة:

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