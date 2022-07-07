الحلبوسي والخزعلي يبحثان معوقات العملية السياسية

2022/07/07 | 19:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي المعوقات التي تواجه العملية السياسية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحلبوسي التقى الخزعلي، وبحث اللقاء تطورات المشهد السياسي في البلاد، والمعوقات التي تواجه العملية السياسية، وإيجاد الحلول التي تنسجم مع أهمية المرحلة ومتطلباتها".

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