2022/07/07 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعفاء مدير اعلام جامعة بغداد على خلفية خرق صفحة الجامعة الالكترونية المركز الخبري الوطني.

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