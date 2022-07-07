العامري والسفير الإيطالي يناقشان تحركات تشكيل الحكومة العراقية

2022/07/07 | 19:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الخميس، السفير الايطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، لبحث جملة من التطورات بين البلدين.وناقش الجانبان، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للعامري، تلقته ايرث نيوز، “آخر المستجدات على الساحة العراقية فضلا عن التحركات الحالية لتشكيل الحكومة المقبلة وحسم ملفي رئاسة الجمهورية والوزراء.فيما ثمن العامري “دور ايطاليا في […]

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