على هامش احداث مليلية الأخيرة - عذري مازغ

2022/07/07 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ ليست المرة الأولى التي يحدث اندفاع مهاجرين لاختراق سياج مليلية وسبتة بالمغرب وليس ايضا لأول مرة تحدث وفيات إنما في المرة الأخيرة حدثت وفيات بالجملة بشكل أخذ المغرب فيها قسطا من المسؤولية ونالت وسائل الاعلام الدولية بثقلها على انتقاد المغرب في الوقت الذي ظهرت في بولواندا الدولة في الإتحاد الأوربي مقابر جماعية لمهاجرين عراق ولم تنل منها وسائل الاعلام الدولية إلا ذكر إخباري كأنما هؤلاء اصطدموا بشاحنة ......





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