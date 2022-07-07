2022/07/07 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري السفير الايطالي لدى العراق ” ماوريتسيو كريكانتي ” في مكتبه ببغداد لبحث جملة من التطورات بين البلدين.وذكر بيان لمكتب العامري اطلع عليه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يبحث مع السفير الايطالي توسيع التعاون بين البلدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يبحث مع السفير الايطالي توسيع التعاون بين البلدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يبحث مع السفير الايطالي توسيع التعاون بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).